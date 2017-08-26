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Макгрегор оказался тяжелее Мейвезера на 1,6 килограмма. Видео

Сегодня. Лас-Вегас. Флойд МЕЙВЕЗЕР и Конор МАКГРЕГОР. Фото AFP
Сегодня. Лас-Вегас. Флойд МЕЙВЕЗЕР и Конор МАКГРЕГОР. Фото AFP

Ирландец Конор Макгрегор и американец Флойд Мейвезер прошли процедуру взвешивания перед завтрашним боем. Оба спортсмена вписались в рамки весовой категории до 69,85 килограмма. Боец ММА показал результат 69,4 килограмма, непобежденный чемпион мира был легче на 1,6 килограмма.

Напомним, ранее Мейвезер утверждал, что Макргегор не сможет войти в рамки весовой категории. За это ирландец мог заплатить крупный штраф, но поединок в таком случае не был бы отменен.

Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.

Дуэль взглядов Мейвезера и Макгрегора. Видео

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