Макгрегор оказался тяжелее Мейвезера на 1,6 килограмма. Видео

Ирландец Конор Макгрегор и американец Флойд Мейвезер прошли процедуру взвешивания перед завтрашним боем. Оба спортсмена вписались в рамки весовой категории до 69,85 килограмма. Боец ММА показал результат 69,4 килограмма, непобежденный чемпион мира был легче на 1,6 килограмма.
Напомним, ранее Мейвезер утверждал, что Макргегор не сможет войти в рамки весовой категории. За это ирландец мог заплатить крупный штраф, но поединок в таком случае не был бы отменен.
Бой Флойд Мейвезер - Конор Макгрегор состоится в Лас-Вегасе в ночь с 26 на 27 августа. Ориентировочное время начала поединка - 7.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Мейвезер - Макгрегор и покажет поединок в прямом эфире.
#ConorMcGregor weighs in at 153 lbs. ⚖ #AboveTheNoise#MayweatherMcGregor– SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) 25 августа 2017 г.
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#FloydMayweather at a ready 149 1/2 lbs. ⚖#MayweatherMcGregor– SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) 25 августа 2017 г.
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