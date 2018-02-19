Макгрегор не держит зла на Мейвезера

Ирландский боец Конор Макгрегор не держит зла на американского боксера Флойда Мейвезера, который отказался от поединка по правилам ММА. Американец решил завершить карьеру с серией из 50 побед.

- Я доволен Флойдом и его недавним заявлением о том, что он не согласен с нынешними переговорами по бою, - цитирует Miror Макгрегора. - Именно по этой причине я никогда не требовал матч-реванш. Я понимаю, что он полностью сосредоточен на завершении карьеры.

Напомним, ранее ирландец вызвал Макгрегора на бой по правилам ММА. В августе 2017 года Мейвезер и Макгрегор провели поединок по правилам бокса, в котором Флойд одержал победу в десятом раунде техническим нокаутом. Всего на счету Мейвезера 50 побед в 50 поединках на профессиональном ринге.

Мейвезер отказался от боя с Макгрегором по правилам ММА