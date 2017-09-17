Лучшие моменты боя Головкин - Альварес. Видео

В сети появился видеоролик с лучшими моментами боя за звание чемпиона мира между по версиям WBA, WBO, IBO и IBF между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом. Поединок, прошедший в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе, завершился вничью - один из судей отдал победу Альваресу - 118:110, другой Головкину - 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114.

Таким образом, после завершения этого боя Головкин сохранил за собой чемпионские титулы.

Прямая трансляция боя Головкин – Альварес