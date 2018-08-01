"Лучше бы подняли пенсии и вернули улыбки людям". Усик - об отказе от звания Героя Украины

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик сегодня отказался от звания Героя Украины. Он также ответил украинским политикам, обвиняющим спортсмена в трусости.

- Есть много людей, которые что-то кричат, - сказал Усик на пресс-конференции. - Я хочу сказать, что я готов 24 часа кричать, если бы эти люди вернули бы в мою страну в мир, подняли бы пенсии пенсионерам или вернули бы улыбки тем, кто не улыбается.

Напомним, 21 июля в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) 31-летний боксер одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым и стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и WBC.