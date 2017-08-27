Лопырева поздравила Мейвезера с победой над Макгрегором

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева поздравила Флойда Мейвезера с 50-й победой в карьере. Непобежденный чемпион мира одержал победу над чемпионом UFC Конором Макгрегором, в 10-м раунде бой был остановлен, американцу присудили победу техническим нокаутом.
- Не лучшее качество фотографии, но тут есть хорошие люди. С победой, Флойд Мейвезер, - написала Лопырева, разместив изображение с бывшим чемпионом мира Майком Тайсоном.
Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция
Бней Иегуда
Фотку в мужском туалете делала?))
13:13
dv2205
она любит черные дики?
13:12
ВеликийПашаБуре
Даааааааауж....Шарлиз, ДжейЛо, Леброн, Тайсон,Тор, Брукхаймер, Пи Дидди....... и викуська смолова......
12:30
Serenky25
Эх..Никто за муж не зовет..
12:24