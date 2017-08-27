Лопырева поздравила Мейвезера с победой над Макгрегором

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева поздравила Флойда Мейвезера с 50-й победой в карьере. Непобежденный чемпион мира одержал победу над чемпионом UFC Конором Макгрегором, в 10-м раунде бой был остановлен, американцу присудили победу техническим нокаутом.

- Не лучшее качество фотографии, но тут есть хорошие люди. С победой, Флойд Мейвезер, - написала Лопырева, разместив изображение с бывшим чемпионом мира Майком Тайсоном.

Not the best quality of the picture but there are good people for sure 😉💪🏾@miketyson 🔝 Congrats to @floydmayweather ✨🥊✨V #vegas #mcgregorvsmayweather Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) Авг 26 2017 в 11:29 PDT

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер – Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция