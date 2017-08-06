Ломаченко в третий раз защитил чемпионский титул, победив Марриагу

Украинский боксер Василий Ломаченко удачно защитил чемпионский титул WBO в первом полусреднем весе, победив колумбийца Мигеля Марриагу. Поединок состоялся в Лас-Вегасе и завершился после седьмого раунда.

Ломаченко отправил Марриагу в нокдаун уже в третьем раунде, после чего не сбавлял оборотов и владел полным преимуществом. В одном из столкновений украинец получил рассечение, что не помешало ему в седьмом раунде снова отправить соперника в нокдаун. Претендент после этого отказался продолжать бой.

Для Ломаченко это была третья защита титула. Всего в его профессиональной карьере было девять поединков - восемь побед и одно поражение.