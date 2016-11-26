09:57 | БОКС — Профессиональный

Ломаченко тяжелее Уолтерса на 300 граммов

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Василий Ломаченко и Николас Уолтерс прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии боя за титул чемпиона мира по версии WBO в первом легком весе, обладателем которого является украинский боксер, сообщает allboxing.ru. Поединок, в котором представитель Ямайки постарается отобрать чемпионский пояс у Ломаченко, состоится в Лас-Вегасе 26 ноября.    

 
Василий ЛОМАЧЕНКО.Человек с топором для Ломаченко

По итогам взвешивания украинец точно уложился в лимит первого легкого веса, показав на весах 59 килограммов. 30-летний экс-чемпион мира из Ямайки оказался легче своего соперника на 300 граммов.

На счету Ломаченко 6 побед  и одно поражение в 7 проведенных боях. 4 раза из 6 Ломаченко побеждал нокаутом. Уолтерс является более опытным боксером. В 27 боях на профессиональном ринге представитель Ямайки одержал 26 побед, 21 из которых была добыта нокаутом (26-0-1).

Дополнительная информация

http://allboxing.ru/gallery/20161126-0850/foto-lomachenko-i-uolters-proshli-vzveshivanie

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