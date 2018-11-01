Ломаченко составил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко составил собственный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound). Сам украинец в официальном рейтинге занимает четвертую позицию. Возглавляет список Теренс Кроуфорд, вторым идкт Сауль Альварес, третий – Геннадий Головкин.

– Пятый номер – это Майки Гарсия, четвертая позиция – Энтоши Джошуа, третья строчка – Александр Усик, вторая – Сауль Альварес, первый – Теренс Кроуфорд. Я? Меня нет в этом списке, потому что все прекрасно знают, где моё место", – заявил Ломаченко в интервью каналу Estadio Videos на Youtube.



