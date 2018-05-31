Ломаченко сделали операцию на плече

Чемпион мира по версии WBA в легком вес Василий Ломаченко был успешно прооперирован в США. Украинец получил травму плеча в бою с Хорхе Линаресом, который прошел в 12 мая. Поединок закончился победой Ломаченко нокаутом в 10 раунде.

- Состояние тканей у Василия отличное, так что мы смогли провести успешную операцию и хорошо закрепить повреждения, - цитирует ESPN доктора Нила Эль-Атраче. - Я настроен очень оптимистично насчет реабилитации Ломаченко и уверен в том, что его плечо будет стабильно.

Ранее сам боксер сообщал, что почувствовал дискомфорт в правом плече еще во втором раунде боя с Линаресом. По заверениям украинца он вернется на ринг в этом году.