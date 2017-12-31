Ломаченко признан боксером года по версии The Ring

Украинский боксер Василий Ломаченко признан боксером года по версии журнала The Ring вне зависимости от весовой категории. В 2017-м чемпион мира по вресии WBO в легком весе провел три боя, каждый из которых завершился после отказа соперника. От продолжения борьбы с Ломаченко отказались Джейсон Соса, Мигель Марриага и Гильермо Ригондо.

Отметим, всего Ломаченко провел 11 боев в профессиональной карьере. За 89-летнюю историю боксер с таким малым количеством боев ни разу не признавался лучшим по итогам года.

На награду также претендовали Энтони Джошуа, Теренс Кроуфорд, Майки Гарсия и Срисакет Сор Рунгвисаи.