11:42 | БОКС — Профессиональный

Ломаченко получит за бой с Уолтерсом более миллиона долларов

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Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко получит более одного миллиона долларов за победу над Николасом Уолтерсом. Бой завершился техническим нокаутом в седьмом раунде. Представитель Ямайки отказался продолжать поединок.

- Гарантированный гонорар Василия составлял миллион долларов, к этому прибавится еще часть средств от доходов, - приводит ТАСС слова представителя компании Top Rank.

Отметим, что Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Баркера как самый техничный боксер ОИ. На профессиональном ринге в активе спортсмена семь побед (пять нокаутом) и одно поражение.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3817239

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