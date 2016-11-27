Ломаченко получит за бой с Уолтерсом более миллиона долларов

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко получит более одного миллиона долларов за победу над Николасом Уолтерсом. Бой завершился техническим нокаутом в седьмом раунде. Представитель Ямайки отказался продолжать поединок.

- Гарантированный гонорар Василия составлял миллион долларов, к этому прибавится еще часть средств от доходов, - приводит ТАСС слова представителя компании Top Rank.

Отметим, что Ломаченко является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и обладателем Кубка Баркера как самый техничный боксер ОИ. На профессиональном ринге в активе спортсмена семь побед (пять нокаутом) и одно поражение.