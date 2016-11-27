Ломаченко одержал победу над Уолтерсом, защитив титул чемпиона мира

Украинец Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO в весе до 58,96 кг. В седьмом раунде он одержал победу техническим нокаутом над представителем Ямайки Николасом Уолтерсом, который отказался продолжать бой. Для 28-летнего спортсмена данная защита титула стала первой в карьере.

На профессиональном ринге Ломанченко провел 8 боев, в которых одержал 7 побед (5 нокаутом), 1 поражение. Ранее сообщалось, что украинский боксер может провести поединок с филиппинцем Мэнни Пакиао.