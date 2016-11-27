08:32 | БОКС — Профессиональный

Ломаченко одержал победу над Уолтерсом, защитив титул чемпиона мира

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Украинец Василий Ломаченко защитил титул чемпиона мира по версии WBO в весе до 58,96 кг. В седьмом раунде он одержал победу техническим нокаутом над представителем Ямайки Николасом Уолтерсом, который отказался продолжать бой. Для 28-летнего спортсмена данная защита титула стала первой в карьере.

На профессиональном ринге Ломанченко провел  8 боев, в которых одержал 7 побед (5 нокаутом), 1 поражение. Ранее сообщалось, что украинский боксер может провести поединок с филиппинцем Мэнни Пакиао.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ATA

с победой Украина

10:07

dem896

Получил удовольствие от просмотра боя,Вася настоящая машина,думаю этот парень ещё много шороху наделает,украинцев да и всех любителей бокса поздравляю с победой!!!

10:03

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