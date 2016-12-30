Ломаченко, Головкин и Ковалев возглавляют рейтинг боксеров по версии НВО

НВО представил свой рейтинг боксеров на конец уходящего года. Телеканал свою версию составляет по реальной силе спортсменов на данный момент без учета их бывших заслуг. Возглавляет рейтинг чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко, на втором месте - казахстанец Геннадий Головкин, который владеет титулами WBA, WBС и IBF в среднем весе.

Третье место разделили россиянин Сергей Ковалев и американец Андре Уорд. В ноябре 2016 года Уорд победил Ковалева по очкам и завоевал титулы WBA, IBF и WBO. Решение американских судей, отдавших победу своему соотечественнику с одинаковым счетом 114:113, вызвало негативную реакцию в боксерском мире. В 2017 году между боксерами должен состояться реванш.

Замыкает пятерку лучших Роман Гонсалес из Никарагуа, который является чемпионом WBC во втором наилегчайшем весе.