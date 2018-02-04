Леон Маргулес: "Гассиев нокаутирует Усика в финале суперсерии"

Леон Маргулес, промоутер российского боксера Мурата Гассиева, отметил, что его подопечный провел великий бой против кубинца Юниера Дортикоса. Россиянин нокаутировал соперника в 12-м раунде и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), где встретится с украинцем Александром Усиком.
- Мы только что посмотрели великий бой, - приводит "Р-Спорт" слова Маргулеса. - Мы увидели, как два воина бились изо всех сил, всем сердцем. И сегодня мы, возможно, увидели следующего лучшего боксера в мире, новую суперзвезду. Как можно победить этого парня? В финале он нокаутирует Усика.
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genry2012
Гассиевы и Усики бьются на смерть, а Моргулисы бабки зашибают на них) Так к сожалению и в политике наших стран.
09:49
vsvtjo
Не возможно увидели новую суперзвезду, а ДВУХ новых.
08:53