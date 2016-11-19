Леннокс Льюис: "Я бы сделал ставку на Уорда в бою с Ковалевым"

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис считает, что Андре Уорд победит Сергея Ковалева в предстоящем бою, который пройдет в Лас-Вегасе. Россиянин будет защищать чемпионский титул по версиям WBA, WBO и IBF.

– Это будет битва непобедимых, – цитирует Sky Sports Льюиса. – Думаю, что это битва стилей, потому что у них совсем разная манера ведения боя. Я бы сделал ставку на Уорда, хотя соперник и мощнее физически. Андре должен грамотно начать поединок. Ковалев отлично действует на расстоянии, и Уорду нужно его сокращать. Борьба будет очень упорной.