22:24 | БОКС — Профессиональный

Леннокс Льюис: "Я бы сделал ставку на Уорда в бою с Ковалевым"

0
0
0

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис считает, что Андре Уорд победит Сергея Ковалева в предстоящем бою, который пройдет в Лас-Вегасе. Россиянин будет защищать чемпионский титул по версиям WBA, WBO и IBF.

– Это будет битва непобедимых, – цитирует Sky Sports Льюиса. – Думаю, что это битва стилей, потому что у них совсем разная манера ведения боя. Я бы сделал ставку на Уорда, хотя соперник и мощнее физически. Андре должен грамотно начать поединок. Ковалев отлично действует на расстоянии, и Уорду нужно его сокращать. Борьба будет очень упорной.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ