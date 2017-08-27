Леннокс Льюис: "Конору нечего стыдиться. Он стал мне нравиться еще больше"

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис в своем Твиттере признал, что непобедимый чемпион мира Флойд Мейвезер превзошел чемпиона UFC Конора Макгрегора. По его словам, ирландскому бойцу удалось поддерживать интерес к поединку.

– Конор удерживал интерес к бою, но он был перегружен, – написал Льюис. – Флойд превзошел его на ринге. Но тут нечего стыдиться. Он стал мне нравиться еще больше.

Conner kept it interesting but he was outboxed and outclassed in the square ring. Nothing to be ashamed of tho. I like him even more now! 👍🏾 – Lennox Lewis (@LennoxLewis) 27 августа 2017 г.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //

Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция