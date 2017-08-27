Уличная атлетика при поддержке Datsun
08:21 | БОКС — Профессиональный

Леннокс Льюис: "Конору нечего стыдиться. Он стал мне нравиться еще больше"

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис в своем Твиттере признал, что непобедимый чемпион мира Флойд Мейвезер превзошел чемпиона UFC Конора Макгрегора. По его словам, ирландскому бойцу удалось поддерживать интерес к поединку.

– Конор удерживал интерес к бою, но он был перегружен, – написал Льюис. – Флойд превзошел его на ринге. Но тут нечего стыдиться. Он стал мне нравиться еще больше.

Онлайн-трансляция поединка Мейвезер - Макгрегор //
Мейвезер – Макгрегор. Бой века. Видеоотрансляция

Материалы сюжета: Мейвезер vs Макгрегор: бой века
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий