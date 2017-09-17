Леннокс Льюис: "Головкин - явный победитель, ничьей и близко не было"

Бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис назвал смешными решения судей боя между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. По его мнению, казахстанский боксер одержал уверенную победу.

"Для меня Головкин - явный победитель этого боя. Понравилось, что Альварес достоял до конца. Они сегодня оба выиграли! Но решение судей просто смешное. Оба боксера могут уходить с ринга с высоко поднятой головой, но тут и близко не было ничьей", - написал Льюис в Твиттере.

Напомним, рефери не смогли определить сильнейшего в этом поединке. Один из судей отдал победу мексиканцу со счетом 118:110, другой - казахстанцу со счетом 115:113, третий выставил ничейные оценки - 114:114.

Прямая трансляция боя Головкин – Альварес