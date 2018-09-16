Леброн Джеймс посетил бой Головкина и Альвареса

Звезда НБА и игрок "Лейкерс" Леброн Джеймс посетил боксерский вечер в Лас-Вегасе. Напомним, что главным боем вечера было противостояние чемпиона мира по версиям WBA и WBC Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса.

Альварес победил казахстанского спортсмена по очкам. Для Головкина это первое поражение на профессиональном ринге. Годом ранее в поединке боксеров была зафиксирована ничья.