Леброн Джеймс – о бое Головкин – Альварес: "Один из лучших боев, которые я видел"

Звезда НБА и игрок "Лейкерс" Леброн Джеймс посетил боксерский вечер в Лас-Вегасе. Спортсмен остался доволен главным поединком вечера, где мексиканец Сауль Альварес победил Геннадия Головкина по очкам и отобрал у него пояса чемпиона мира по версиям WBA и WBC.

– Один из лучших боев, которые я видел. Поклон вам обоим. Готов смотреть ваш бой в любой день, – написал Джеймс в Твиттере.

Головкин уступил Альваресу и потерял звание чемпиона мира //

Геннадий Головкин: "Думаю, что я дрался лучше Альвареса" //

Согласен ли Головкин на реванш? Отвечает боксер