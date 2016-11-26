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Лебедеву не разрешили успокоить авиадебошира

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Чемпион мира по версиям WBA и IBF россиянин Денис Лебедев хотел помочь нейтрализовать дебошира на борту самолета, следовавшего по маршруту Лос-Анджелес – Москва, информирует телеканал "Россия 1". Однако экипаж, взглянув на боксера, не разрешил ему это сделать. В итоге пришлось совершить экстренную посадку на малонаселенном канадском острове Баффинова Земля. Там полицейские сняли с борта нарушителя, который во время полета стал резко вставать, кричать, что всех убьет, и размахивать руками, задевая локтями соседей.

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