Лебедев вернется на ринг в начале 2018 года

Менеджер чемпиона мира по версии WBA (Super) Дениса Лебедева Вадим Корнилов сообщил, что российский боксер вернется на ринг в начале 2018 года. В последний раз он выходил на ринг 9 июля в Екатеринбурге, где одержал победу и защитил титул в поединке с австралийцем Марком Флэнаганом.

- Денис не так давно защитил чемпионский титул и никаких обязательств у него в этом году нет, - цитирует "Р-Спорт" Корнилова. - Пока мы не обсуждали дату проведения его следующего поединка, мы только начинаем работать над вариантами боя. Думаю, что Денис вернется на ринг в начале следующего года.