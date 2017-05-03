Лебедев проведет бой с Флэнэганом 10 июля в Екатеринбурге

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев проведет бой 10 июля в Екатеринбурге против австралийца Марка Флэнэгана. Напомним, 3 декабря россиянин Мурат Гассиев в поединке в Москве победил Лебедева по очкам раздельным решением судей и завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF).

- Главным событием турнира будет бой Дениса Лебедева, его соперником станет австралиец Марк Флэнэган. Это будет уже помимо матчевой встречи Россия - Япония, - цитирует ТАСС исполнительного директора промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексея Титова. - На данный момент подписан уже контракт с промоутерами Дениса, компанией "Мир бокса". Сейчас остаются формальности по договоренностям с обеими сторонами.