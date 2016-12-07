10:07 | БОКС — Профессиональный

Лебедев продолжит сотрудничество с Роучем и может выйти на ринг в середине 2017 года

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Вадим Корнилов, менеджер боксера Дениса Лебедева, сообщил, что россиянин продолжит свое сотрудничество с тренером Фредди Роучем. По его словам, свой следующий бой спортсмен может провести в середине 2017 года. 4 декабря Лебедев проиграл 23-летнему Мурату Гассиеву и лишился пояса чемпиона мира по версии IBF.

- Сейчас Денис отдохнет, "Мир бокса" будет обсуждать дальнейшие варианты, - приводит "Р-Спорт" слова Корнилова. - Может быть, в середине следующего года можно планировать следующий бой. Денис продолжит работу с Фредди Роучем.

После боя никаких проблем со здоровьем у Дениса не было. Естественно, реванш интересен. Хотелось бы, чтобы он по возможности был организован, чтобы можно было расставить все точки над "i". Оба парня могут много еще показать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161207/1113357454.html

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