Лебедев продолжит сотрудничество с Роучем и может выйти на ринг в середине 2017 года

Вадим Корнилов, менеджер боксера Дениса Лебедева, сообщил, что россиянин продолжит свое сотрудничество с тренером Фредди Роучем. По его словам, свой следующий бой спортсмен может провести в середине 2017 года. 4 декабря Лебедев проиграл 23-летнему Мурату Гассиеву и лишился пояса чемпиона мира по версии IBF.

- Сейчас Денис отдохнет, "Мир бокса" будет обсуждать дальнейшие варианты, - приводит "Р-Спорт" слова Корнилова. - Может быть, в середине следующего года можно планировать следующий бой. Денис продолжит работу с Фредди Роучем.

После боя никаких проблем со здоровьем у Дениса не было. Естественно, реванш интересен. Хотелось бы, чтобы он по возможности был организован, чтобы можно было расставить все точки над "i". Оба парня могут много еще показать.