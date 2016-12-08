Лебедев попал в больницу с травмой руки

Андрей Рябинский, представляющий интересы боксера Дениса Лебедева, сообщил, что спортсмен сейчас находится в госпитале Бурденко. После боя с Муратом Гассиевым, в котором он уступил титул чемпиона IBF, у Лебедва диагностирована травма руки. Других повреждений нет. Ранее СМИ сообщали о том, что у боксера сотрясение мозга и сильные гематомы.

"С Денисом все в порядке. В Бурденко проходит диспансеризацию. Никаких серьезных травм нет! В одном из раундов Денис сломал кисть. И весь оставшийся бой боксировал со сломанной рукой. Сейчас чувствует себя хорошо", - написал Рябинский в Twitter.