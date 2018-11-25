Лебедев победил Уилсона решением судей

Российский боксер Денис Лебедев победил американца Майка Уилсона в бою, состоявшемся в Монако. Поединок завершился в 12-ти раундах решением судей.

Лебедев провел второй бой после годичного перерыва. В сентябре он выиграл у турка Хизни Алтункаи нокаутом в третьем раунде.

В июле 2017 года он победил Марка Флэнагана, защитив титул WBA. Организация позже перевела Лебедева в статус "чемпиона в отпуске". Титулом в первом тяжелом весе владеет Александр Усик.

После боя с Уилсоном на счету Лебедева 32 победы при двух поражениях.