Лебедев не хочет драться с Усиком в России

Российский боксер Денис Лебедев отметил, что не хотел бы проведения возможного боя с украинцем Александром Усиком в России. Лебедев является претендентом на титул WBA, которым владеет абсолютный чемпион Усик. Организация постановила провести чемпионский бой до 10 марта.

- Сейчас уже необходимо учитывать свои возрастные качества. И пахать так, словно мне 30 или 20 лет, уже неправильно, - приводит "РИА Новости" слова Лебедева. - Я бы не хотел сейчас обсуждать поединок с Усиком. Потому что кто-то подумает, что это пиар. Давайте немного подождем – до того момента, когда нашим командам удастся организовать этот бой. Единственное – я не хотел бы драться в России, чтобы не было лишних разговоров. Я был бы рад, если бы бой прошел на нейтральной территории, в любом месте.