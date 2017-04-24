Лебедев не был заинтересован в реванше с Гассиевым

Чемпион мира по версии WBA в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев не был заинтересован в бое-реванше со своим соотечественником обладателем чемпионского пояса IBF Муратом Гассиевым.

– Мы ведем переговоры с несколькими оппонентами для добровольной защиты. Лебедев же не был заинтересован в реванше, – цитирует "Р-Спорт" промоутера Гассиева Леона Маргулеса.

Гассиев в декабре 2016 года раздельным решением судей победил Лебедева и завоевал пояс IBF. После боя сторона проигравшего боксера, который сохранил за собой титул чемпиона WBA (Super), заявила о заинтересованности в реванше. В настоящее время Гассиев тренируется в США под руководством тренера Абеля Санчеса.