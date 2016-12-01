Лебедев и Гассиев проведут бой только за титул IBF

Россияне Денис Лебедев и Мурат Гассиев проведут бой только за титул IBF, информирует boxingscene.com. Изначально на кону поединка, который пройдет 3 декабря на московской арене "Мегаспорт", должны были стоять титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в весовой категории до 90,71 кг. Однако промоутер поединка Андрей Рябинский подал прошение в WBA, чтобы бой был не титульным по версии этой организации.

На счету 37-летнего Лебедева 29 побед (22 – нокаутом) и два поражения. 23-летний Гассиев одержал 24 победы (17 – нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.