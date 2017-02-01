Лебедев и Гассиев получили "Звезду бокса" за лучший бой года

Российские боксеры первого тяжелого веса Денис Лебедев и Мурат Гассиев получили награду за лучший бой года на торжественной церемонии "Звезда бокса", на которой традиционно отмечаются достижения и заслуги в области бокса за прошедший год.

Гассиев отобрал титул чемпиона по версии IBF у Лебедева, победив 3 декабря по очкам разногласием судей, Лебедев при этом сохранил пояс WBA. На счету 23-летнего Гассиева теперь 24 победы (17 нокаутом), один поединок был признан несосотоявшимся. В послужном списке Лебедева 29 побед (досрочно – 22) и три поражения.

В номинации "Достижение года" был награжден боксер полутяжелого веса Умар Саламов, который в мае стал обладателем титула IBO после победы над Бобом Аджисафе из Великобритании.

"Открытием года" стала промоутерская компания RMK Boxing Promotion, организовавшая бой супертяжеловеса Александра Поветкина 17 декабря в Екатеринбурге, когда из-за проваленного российским спортсменом допинг-теста его соперником вместо Бремейна Стиверна стал Йоанн Дюопа. Именно эту победу Поветкина над французом признали "Нокаутом года".

В номинации "Быстрейший нокаут года" приз был отдан Дмитрию Кудряшову, который отправил Сантандера Сильгадо на настил ринга спустя 94 секунды первого раунда.

В номинации "Олимпийское золото" был награжден Евгений Тищенко, триумфатор Игр в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 91 кг. "Человеком года" стал вице-президент Федерации бокса России, глава белгородской федерации Владимир Тебекин. Трое представителей этого региона, включая Тищенко, завоевали олимпийские медали в прошлом году. Две другие награды – бронзовые медали – на свой счет записали Владимир Никитин и Виталий Дунайцев.

Статуэтку "Звезда бокса" вручили экс-абсолютному чемпиону мира Константину Цзю. Приз "Легенда бокса" достался олимпийскому чемпиону-1960 Олегу Григорьеву.

"Событием года" стал телеканал "Матч ТВ", на котором в прошлом году прошло боксерское реалити-шоу "Бой в большом городе". (Елена СОБОЛЬ)