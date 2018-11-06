Кузьмин проведет бой с Митчеллом 24 ноября

Российский боксер Сергей Кузьмин 24 ноября проведет поединок с американцем Лароном Митчеллом. Об этом сообщил менеджер россиянина Вадим Корнилов.

- Сергей 24 ноября в США будет защищать свой титул в бою с Митчеллом в одном шоу с Дмитрием Биволом, - цитируют менеджера РИА Новости. - Мы для трансляции хотели кого-то из местных боксеров задействовать, но очень многие ребята, к сожалению, отказывались. Очень сложно было найти соперника. Митчелл был практически единственным, кто согласился

Бой Кузьмина и Митчелла пройдет в андеркарде титульного поединка между чемпионом WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и канадцем Жаном Паскалем в Атлантик-Сити (США).