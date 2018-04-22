Кузьмин нокаутировал Карпенси и одержал 12-ю победу подряд

В Нью-Йорке завершился бой в супертяжелой весовой категории между россиянином Сергеем Кузьминым и американцем Джеремайи Карпенси. Кузьмин одержал победу благодаря нокауту в шестом раунде.

Благодаря этому успеху Кузьмин имеет в своем активе 12 побед в 12 боях, из них девять нокаутом.