05:41 | Бокс — Профессиональный

Кузьмин нокаутировал Карпенси и одержал 12-ю победу подряд

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В Нью-Йорке завершился бой в супертяжелой весовой категории между россиянином Сергеем Кузьминым и американцем Джеремайи Карпенси. Кузьмин одержал победу благодаря нокауту в шестом раунде.

Благодаря этому успеху Кузьмин имеет в своем активе 12 побед в 12 боях, из них девять нокаутом. 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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vsvtjo

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