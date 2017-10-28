Курбанов в 2018 году проведет бой за звание чемпиона WBO

Россиянин Магомед Курбанов в 2018 году проведет бой за звание чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе с победителем поединка между британцами Лиамом Смитом и Лиамом Уильямсом, информирует "Р-Спорт". Поединок последних пройдет 11 ноября в Ньюкасле (Великобритания).

Чемпионом мира по версии WBO является 36-летний пуэрториканец Мигель Котто, который 2 декабря проведет свой последний бой с американцем Садамом Али. Курбанов, который занимает первую строчку рейтинга организации, одержал победы во всех 12 боях. Россиянин выйдет на ринг 15 декабря в Екатеринбурге против японца Акинори Ватанабэ в андеркарде боя Александра Поветкина.