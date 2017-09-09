Курбанов победил Хорвата и завоевал интернациональный титул WBO

Россиянин Магомед Курбанов в Хабаровске завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBO в весовой категории до 69,9 кг. По итогам 12-раундового боя против чеха Степана Хорвата он одержал победу по очкам.

Отметим, что в мае соперником Курбанова должен был стать экс-чемпион мира американец Шейн Мосли, но поединок был отменен из-за болезни соперника, который в итоге завершил карьеру.

После этого боя на счету россиянина 12 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения. Хорват в 24 поединках одержал 18 побед (8 нокаутом), потерпев шесть поражений.