Курбанов может провести бой с Маргарито 5 мая в Екатеринбурге

Российский боксер Магомед Курбанов 5 мая в Екатеринбурге может провести бой с бывшим чемпионом мира Антонио Маргарито.

– На 5 мая мы готовим большое мероприятие, пытаемся договориться с Маргарито, – приводит ТАСС слова исполнительного директора промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексея Титова.

Курбанов владеет интернациональным титулом Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе. На счету 22-летнего россиянина 13 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.

Маргарито возобновил карьеру в 2016 году после пятилетнего перерыва. В разное время 39-летний мексиканец владел титулами WBO, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе. Всего на его счету 41 победа (27 нокаутом) и восемь поражений.