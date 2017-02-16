Курбанов 5 мая в Екатеринбурге проведет бой с Мосли

Российский боксер Магомед Курбанов 5 мая в Екатеринбурге проведет бой с американцем Шейном Мосли. 21-летний Курбанов, выступающий в первом среднем весе, на профессиональном ринге одержал десять побед (8 – нокаутом). Бывший чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA в трех весовых категориях 45-летний Мосли имеет в активе 49 побед (41 – нокаутом), 10 поражений и ничью.

– Буквально ночью Шейн Мосли подписал контракт на бой с Магомедом Курбановым. Поединок состоится 5 мая в Екатеринбурге, это будет главный бой вечера, – цитирует "Р-Спорт" представителя россиянина и исполнительного директора промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексея Титова.