18:23 | БОКС — Профессиональный

Курбанов 5 мая в Екатеринбурге проведет бой с Мосли

0
0
0
0

Российский боксер Магомед Курбанов 5 мая в Екатеринбурге проведет бой с американцем Шейном Мосли. 21-летний Курбанов, выступающий в первом среднем весе, на профессиональном ринге одержал десять побед (8 – нокаутом). Бывший чемпион мира по версиям WBC, IBF, WBA в трех весовых категориях 45-летний Мосли имеет в активе 49 побед (41 – нокаутом), 10 поражений и ничью.

– Буквально ночью Шейн Мосли подписал контракт на бой с Магомедом Курбановым. Поединок состоится 5 мая в Екатеринбурге, это будет главный бой вечера, – цитирует "Р-Спорт" представителя россиянина и исполнительного директора промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексея Титова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20170216/1116417682.html

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ