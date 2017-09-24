Кудряшов показал нужный вес перед боем с Дортикосом, сняв трусы. Видео

Российский боксер Дмитрий Кудряшов перед боем с Юниером Дортикосом с первой попытки не смог вложиться в норму первой весовой категории. Он показал вес 90,7 килограмма, тогда как необходимо 90,4 килограмма. Спортсмену дали два часа на сгонку.

Спустя 45 минут Кудряшов повторно прошел процедуру взвешивания и показал необходимый результат. Россиянину для этого пришлось снять турсы. Члены его команды во время взвешивания прикрывали боксера курткой.

Напомним, бой состоится сегодня в Сан-Антонио и начнется около 4.30 по московскому времени. Поединок пройдет в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии, на кону будут стоять титулы WBC Silver и WBA Regular.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию боя Дмитрий Кудряшов – Юниер Дортикос