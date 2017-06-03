Кудряшов победил Дуродолу

В Ростове-на-Дону состоялся бой-реванш между россиянином Дмитрием Кудряшовым и нигерийцем Оланреваджу Дуродолой за "серебряный" пояс WBC. Кудряшов одержал победу техническим нокаутом – судья остановил бой в пятом раунде.

В ноябре 2015 года в Казани Кудряшов неожиданно потерпел первое поражение в карьере, уступив Дуродоле техническим нокаутом во втором раунде.

Теперь на счету 31-летнего Кудряшова 21 победа (все - нокаутом) и одно поражение, у 36-летнего Дуродолы 25 побед (23 - нокаутом) и четыре поражения.

Кудряшов стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в весовой категории до 90,71 кг и должен получить право провести бой с чемпионом мира WBC Майрисом Бриедисом.