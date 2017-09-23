Кудряшов – Дортикос: дата боя – 24 сентября

Ночью с 23 на 24 сентября по Москве состоится четвертьфинальный бой Всемирной суперсерии между Дмитрием Кудряшовым (обладатель пояса WBC Silver в первом тяжелом весе) и Юниером Дортикосом (чемпион мира по версии WBA Regular). Бой в Сан-Антонио (США) начнется в 4.30 утра по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн боя Дмитрий Кудряшов – Юниер Дортикос.

Сразу после боя на сайте "Спорт-Экспресса" ждет профессиональный разбор поединка, лучшие момент (видео), комментарии наших ведущих авторов и цитаты участников боя.

Прямая трансляция Кудряшов – Дортикос.