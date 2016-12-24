Крис Юбенк-младший: "Надеюсь, бой с Головкиным состоится в 2017 году"

Боксер Крис Юбенк-младший подчеркнул, что все еще надеется на бой с Геннадием Головкиным. Ранее британец неоднократно вызывал чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF в среднем весе на ринг, но стороны не смогли договориться о проведении поединка. 18 марта следующего года казахстанец проведет защиту титулов против Дэниэла Джейкобса.

- Бой с Головкиным все еще может состояться, - приводит boxingnews24.com слова Юбенка-младшего. - Вместо меня он боксировал с Бруком. Мы вели переговоры, но не согласились на все условия его промоутеров. Брук дал свое согласие и получил этот бой.