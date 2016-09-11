Крис Юбенк-младший – Головкину: "В моем углу нет полотенец"

Британский боксер Крис Юбенк-младший вновь вызвал на бой чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в среднем весе Геннадия Головкина. В субботу казахстанец одержал свою 36-ю победу в профессионалах, победив обладателя пояса IBF в полусреднем весе Келла Брука. В пятом раунде секунданты британца выбросили на ринг полотенце.

"Головкин, если ты хочешь сразиться с настоящим британским средневесом – приходи. В моем углу нет полотенец", – написал Юбенк-младший в своем твиттере.