Крис Юбенк: "Если Трамп победил на выборах, то нет ничего удивительного в результате боя Ковалев - Уорд"

Временный чемпион мира по версии WBA в средней весовой категории Крис Юбенк-младший не согласен с решением судей, которые единогласно отдали победу Андре Уорду в бою с Сергеем Ковалевым. По его словам, данный результат мог быть зафиксирован только в современном мире.

Отметим, это поражение стало для россиянина первым в 32 боях в профессиональной карьере.

- Неужели они просто отдали победу Уорду? Ну, если Трамп может победить на президентских выборах, то в эти дни возможно все, - написал Юбенк на своей странице в твиттере.

Ковалев проиграл Уорду. Как это было