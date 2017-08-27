Кремлев назвал цирком бой Мейвезер - Макгрегор

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выразил мнение, что поединок между Флойдом Мейвезером-младшим и Конором Макгрегором схож с представлением в цирке. По его словам, подобный бой является разовой акцией.

Напомним, что американец победил ирландца техническим нокаутом в десятом раунде. Поединок в весовой категории до 69,9 кг прошел по правилам бокса в Лас-Вегасе.

– Это даже не шоу, а цирк, – приводит ТАСС слова Кремлева. – Ну какой Макгрегор против Мейвезера? Флойд мог еще в первом раунде отправить того в нокаут, но надо было показать шоу. Мне бой не понравился, ведь Мейвезер все мог решить еще в начале, это цирк, а не бокс. Думаю, такой поединок – разовая акция, нельзя сравнивать бокс со смешанными единоборствами.

Макгрегор завершил боксерскую карьеру? Думаю, что это его окончательное решение, но, знаете, бывает, что спортсменов тяжело остановить, потому что через какое-то время снова хочется боксировать, таких случаев много. Может, выйдет снова на ринг в коммерческом поединке. Флойд все, что нужно, уже показал, но выйти на бой и заработать ему ничто не мешает.