13:03 | БОКС — Профессиональный

Ковалеву гарантирован гонорар в два миллиона долларов за поединок с Уордом, тогда как американец получит пять

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Согласно Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), гарантированный гонорар чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Сергея Ковалева за поединок с Андре Уордом равен двум миллионам долларов. Американец же получит 5 миллионов.

 
6 сентября. Нью-Йорк. Сергей КОВАЛЕВ на пресс-конференции перед боем с Андре Уордом.Мачете для Ковалева

Такая разница образовалась за счет того, что каждому боксеру гонорар выплачивает его собственная промоутерская компания. Боксеры могут рассчитывать на прибавку к этим цифрам, если PPV-продажи покроют гарантированные гонорары и останется еще определенная сумма.

Поединок состоится 20 ноября.

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