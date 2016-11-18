Ковалеву гарантирован гонорар в два миллиона долларов за поединок с Уордом, тогда как американец получит пять

Согласно Атлетической комиссии штата Невада (NSAC), гарантированный гонорар чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Сергея Ковалева за поединок с Андре Уордом равен двум миллионам долларов. Американец же получит 5 миллионов.

Такая разница образовалась за счет того, что каждому боксеру гонорар выплачивает его собственная промоутерская компания. Боксеры могут рассчитывать на прибавку к этим цифрам, если PPV-продажи покроют гарантированные гонорары и останется еще определенная сумма.

Поединок состоится 20 ноября.