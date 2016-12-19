Ковалев рассказал, когда может состояться реванш с Уордом

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев отметил, что матч-реванш с американцем Андре Уорд может состояться уже в первой половине следующего года. По словам россиянина, чемпион должен доказать, что по-праву обладает этим титулом. Ранее Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей и потерял пояса по версиям WBA, WBO и IBF . В контракте между боксерами был прописан пункт о реванше.

– По контракту, который был готов еще год назад, он обязан мне дать матч-реванш. Об этом есть пункт, – отметил Ковалев в эфире Fox Sports. – Если он побеждает – честно или не честно – должен быть еще один бой. Сейчас я не знаю, когда он будет. Возможно, это случиться уже в первой половине 2017 года. Если он уверен, что является настоящим чемпионом, то пусть докажет это и даст мне бой.