Ковалев прибыл в Атлантик-Сити на бой с Альваресом

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сообщил, что прибыл в Атлантик-Сити на бой с колумбийцем Элейдером Альваресом. Поединок состоится 4 августа.
"Только что прибыл в Атлантик-Сити для боя с Альваресом", - написал Ковалев в Твиттере.
Последний бой Ковалев провел в марте 2018 года. Он защитил титул в поединке с россиянином Игорем Михалкиным.
Just now arrived to Atlantic City for #kovalevAlvarez #KRUSHER pic.twitter.com/vkp6FPrAHZ– Sergey Kovalev (@KrusherKovalev) 31 июля 2018 г.
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