Ковалев прибыл в Атлантик-Сити на бой с Альваресом

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев сообщил, что прибыл в Атлантик-Сити на бой с колумбийцем Элейдером Альваресом. Поединок состоится 4 августа.

"Только что прибыл в Атлантик-Сити для боя с Альваресом", - написал Ковалев в Твиттере.

Последний бой Ковалев провел в марте 2018 года. Он защитил титул в поединке с россиянином Игорем Михалкиным.