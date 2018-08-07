Ковалев не уйдет из бокса. В планах - реванш с Альваресом

Бывший чемпион мира по версии WBO Сергей Ковалев в Инстаграме поблагодарил болельщиков, которые поддержали его после поражения в титульном бое от колумбийца Элейдера Альвареса. 35-летний россиянин отметил, что его следующим поединком, скорее всего, станет матч-реванш против южноамериканца.

"Приветствую всех любителей бокса, всех своих фанатов, – сказал Ковалев. – Хочу в первую очередь за поддержку, оказанную мне до боя и после боя.

Да, я оказался в некомфортной и непростой ситуации. Благодарю, что поддержали. Это говорит о то, что вам небезразличен мой бокс, моя карьера. Я, выспавшись и отдохнув, могу сказать, что завершать ее не собираюсь.

Отдохну пару месяцев и с новыми силами подготовлюсь к новому поединку. Это, я думаю, будет матч-реванш с Альваресом. Я обязательно заберу этот титул, потому что Альвареса я обязан был проходить. Не буду строить отговорки. Как случилось, так случилось.

Спасибо вам за поддержку! Храни вас бог!"

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev) 7 Авг 2018 в 12:27 PDT

Напомним, Ковалев провел на профессиональном ринге 36 боев, одержав 32 победы (28 – нокаутом). Один поединок завершился вничью. Еще а трех боях он потерпел поражения.

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