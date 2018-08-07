11:00 | Бокс — Профессиональный

Ковалев не намерен завершать карьеру поражением от Альвареса


Промоутер бывшего чемпиона мира по версии WBO Сергея Ковалева Кэти Дува заявила, что ее клиент не собирается завершать карьеру. На минувшей неделе 35-летний россиянин потерпел поражение от колумбийца Элейдера Альвареса. После поединка он допустил, что может уйти из бокса.

– Сергей дал мне четко понять, что он не хочет заканчивать карьеру таким образом, – цитирует "Р-Спорт" Дуву. – Он внесет изменения, так как показалось, что в бою его подвела выносливость. Он отлично боксировал до того момента, как у него кончились силы. Я считаю, что он должен нанять личного тренера, который имел бы опыт работы с возрастными боксерами. Он не может продолжать питаться, заниматься и драться так же, как он это делал в свои 20.

У нас есть пункт в договоре с Альваресом о реванше. Когда Сергей и его менеджер Эгис Климас вернутся после двухнедельного отпуска, мы обсудим наши следующие шаги и примем решение.

К счастью, кажется, у него нет травм. Он прошел МРТ после боя в качестве меры предосторожности, и она показала, что все хорошо. Я думаю, что проблема была в том, что он устал после нанесения такого количества ударов.

Напомним, Ковалев провел на профессиональном ринге 36 боев, одержав 32 победы (28 – нокаутом). Один поединок завершился вничью. Еще а трех боях он потерпел поражения.

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