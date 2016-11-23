Ковалев не будет проводит бои до реванша с Уордом

Россиянин Сергей Ковалев и американец Андре Уорд могут провести промежуточные поединки до боя-реванша при условии одобрения двух сторон. Об этом сообщила промоутер Ковалева Кэти Дува. Однако, по ее словам, команда россиянина настаивает на незамедлительном реванше.

Напомним, Ковалев в субботу в Лас-Вегасе проиграл Уорду единогласным решением судей из США (114-113) и утратил пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

- Добровольные бои до реванша возможны, но при условии, если обе стороны это одобрят. В свою очередь мы не одобрили это и уже проинформировали Roc Nation, что мы используем опцию в контракте о незамедлительном реванше, - цитирует "Р-Спорт" Дуву.