09:09 | БОКС — Профессиональный

Ковалев не будет проводит бои до реванша с Уордом

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Россиянин Сергей Ковалев и американец Андре Уорд могут провести промежуточные поединки до боя-реванша при условии одобрения двух сторон. Об этом сообщила промоутер Ковалева Кэти Дува. Однако, по ее словам, команда россиянина настаивает на незамедлительном реванше.

Напомним, Ковалев в субботу в Лас-Вегасе проиграл Уорду единогласным решением судей из США (114-113) и утратил пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе.

- Добровольные бои до реванша возможны, но при условии, если обе стороны это одобрят. В свою очередь мы не одобрили это и уже проинформировали Roc Nation, что мы используем опцию в контракте о незамедлительном реванше, - цитирует "Р-Спорт" Дуву.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/fights/20161123/1112634612.html

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