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Ковалев назвал Уорда "сыном судей" и призвал к реваншу

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Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF россиянин Сергей Ковалев назвал американца Андре Уорда "сыном судей" и призвал провести реванш. Напомним, 20 ноября россиянин проиграл представителю США единогласным решением судей и потерял свои титулы.

– Андре "сын судей" Уорд обильно поливает меня грязью. Остановись, малыш! Если ты действительно думаешь, что победил – докажи это реваншем", – написал на своей странице в твиттере Ковалев.

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