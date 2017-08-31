Ковалев может встретиться на ринге с Баррерой

Кубинец Салливан Баррера сообщил, что ведет переговоры о бое с россиянином Сергеем Ковалевым. Поединок может состояться в ноябре в Нью-Йорке.

– Мы ведем переговоры о проведении боя с Ковалевым в ноябре этого года на "Мэдисон Сквар Гарден", - цитирует Барреру BoxingScene. - Готовлюсь к тому, что моим соперником будет Ковалев или Адонис Стивенсон. Я верю в моего менеджера Луиса Молину. Надеюсь, что в моей карьере в ближайшие месяцы произойдет что-то хорошее.

Напомним, ранее сам Ковалев заявил, что подумывает о завершении карьеры.

Сергей Ковалев: "Сейчас мне не до бокса. Наверное, пора завязывать с этим"